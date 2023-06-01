嵐、5年5ヶ月ぶりの新曲を配信開始 “歌詞”にファンが感激「偶然じゃないですよね」「涙が止まらない」
5人組グループ・嵐が、4日にデジタルではおよそ5年5ヶ月ぶりとなる新曲「Five」をデジタルシングルとして配信リリースした。配信開始直後の午前0時からXでは「#嵐_Five」「#ARASHI_is_back」「嵐の新曲」「大野くん」など関連ワードがトレンド上位を獲得するなど、深夜にもかかわらず大きな盛り上がりを見せた。
【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真
配信のタイミングで、作詞をHIKARI氏、作曲をHIKARI氏とTomoki Ishizukaこと石塚知生氏、編曲を石塚氏が担当していることも明らかになった。両氏ともに嵐の楽曲に深く関わってきた経歴があり、HIKARI氏は「迷宮ラブソング」や「ワイルド アット ハート」、石塚氏は「サクラ咲ケ」「One Love」などを手掛けてきた。
さらに、ファンの注目を集めたのがその歌詞。デビュー曲「A・RA・SHI」のサビ部分とのつながりを感じさせるフレーズも採用されている。Xでは、これに気づいたファンから「偶然じゃないですよね」「涙が止まらない」「ここの歌詞エモすぎる」「センスありすぎるよ」「こんなのグッとくるに決まってる」「号泣」といった感動の声が数多く寄せられている。
嵐は、13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、5月31日の東京ドーム公演まで5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。これをもってグループ活動を終了することを発表している。
