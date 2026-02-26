hana by hince1周年♡新作アイブロウペンシルでフルメイク完成
ファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」が1周年を迎え、新商品を発売♡2026年3月13日（金）より全国のファミリーマート約16,400店で順次展開されます。待望のアイブロウペンシルの登場で、ブランドアイテムだけでフルメイクが完成するラインアップに進化しました。
ブランド初のアイブロウ登場
スキニーフィットアイブロウ
価格：880円(税込)
極細芯×エッジ形状で、毛流れや眉尻は繊細に、隙間は素早く自然に埋められるアイブロウペンシル。自眉のようなナチュラルな仕上がりを叶えます。
髪色に合わせて彩度と明度を追求した3色展開（01ライトブラウン／02ミディアムブラウン／03アッシュグレー）で、どんなヘアカラーにもマッチ。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
periperaグロス新作♡ミルクティーカラーのとろ蜜リップ登場
春色ティント3色追加♡
ウォーターグラスティント
価格：990円(税込)
ガラス玉のような水分光膜ティントが、オイルで唇を包み込み透明感あふれるツヤを演出。軽やかにフィットし、べたつかず、ひと塗りでグロウ感が長時間続きます。
07ピオニーはソフトなペタルピンク、08カシスはヴィンテージなモーヴピンク、09モカは温かみのあるモカベージュ。春らしいミルキーで柔らかなニュートラルカラーが揃います。
1周年でフルメイク完成
ベースからポイントメイクまで揃う「hana by hince」は、手に取りやすい価格帯とミニサイズ設計が魅力。
今回のアイブロウペンシル追加により、ブランド内でフルメイクが可能に。コンビニで気軽に購入できるのに、品質はそのままというバランスも嬉しいポイントです。
毎日のメイクをもっと気軽に♡
2026年3月13日（金）より全国のファミリーマート約16,400店で順次発売。ブランド初のアイブロウペンシルと春色ティントの登場で、毎日のメイクがもっと自由に、もっと楽しくなりそう♡コンビニで出会える本格コスメで、この春の“なりたい顔”を叶えてみてはいかがでしょうか。