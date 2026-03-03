米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、日本の航空大手が旅客減を懸念している。

現状では影響は軽微だが、戦闘が長期化した場合などに欠航便が増えたり、世界的な航空需要が縮小したりするリスクがあるためだ。成長戦略の柱としていた国際線の強化方針は抜本的な見直しを迫られる可能性がある。

全日本空輸は３日、国際線の定期便就航から４０年の節目を迎え、成田空港で式典を行った。井上慎一社長は中東情勢に言及し、「地政学リスクを注視する中、１便１便の安全を守り抜く重責を改めて痛感している」と述べた。

コードシェア便を除き全日空は中東への定期便がなく、現状で運航への影響はない。日本航空も現時点では羽田空港とカタール・ドーハを結ぶ定期便を８日まで欠航するにとどまる。しかし、今回の事態ではコロナ禍で起きた世界的な需要減という「未曽有の悪夢」（航空大手幹部）の再現となる恐れが強く意識されている。当面は中東地域の地政学リスクが残るとみているためだ。

成田空港の電光掲示板では、３日も海外航空会社の中東行きの便で「欠航」の文字が並んだ。中東の空港は欧州やアフリカへ向かう人が乗り継ぎで利用するケースも多いため、欧州旅行の減少も懸念される。

日本航空は国際線の旅客便の運航規模を２０３０年度までに２５年度比１・３倍にする経営ビジョンを掲げる。全日空の親会社ＡＮＡホールディングスも国際線の事業規模を１・３倍にすると中期経営戦略に盛り込んだ。両社は国内線が実質的な営業赤字に陥る中で国際線を成長戦略の柱に据えていたが、今回の事態が新たなリスクになりかねない。

燃料費の増加も懸念材料だ。国際線では燃料価格に応じて運賃に上乗せできる「燃油サーチャージ」があるが、国内線にはない。日航は２７年４月から国内線での導入を検討しているが、当面は燃料費増が収支悪化に直結する。

航空経営研究所の稲垣秀夫氏は「戦闘の長期化による旅行や出張の減少が懸念される。燃料費は航空会社の費用の２〜３割を占め、収支への影響が大きいため、別費用の削減を迫られるだろう」と指摘している。