２月２７日、雲南省曲靖市羅平県の金鶏峰叢風景区で、菜の花畑を走る観光ミニ列車。（ドローンから、曲靖＝新華社配信／楊紫軒）

【新華社昆明3月3日】「彩雲の南」とも称される中国雲南省では、山あいに色鮮やかな早春の景観が広がっている。

２月２７日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市の畑でショウガの植え付け準備をする地元住民。（文山＝新華社配信／熊平祥）

２月２８日、雲南省普洱（ふじ）市寧洱ハニ族イ族自治県寧洱鎮の茶園で春茶を摘む農家の人。（普洱＝新華社配信／楊廷栄）

２月２７日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州馬関県で、トウガラシを植える人たち。（文山＝新華社配信／査宇波）

２月２７日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市のサクランボ畑で作業する地元住民。（文山＝新華社配信／熊平祥）

２月２８日、雲南省普洱（ふじ）市寧洱ハニ族イ族自治県寧洱鎮の茶園で春茶を摘む人たち。（普洱＝新華社配信／楊廷栄）

２月２８日、雲南省騰沖市界頭鎮で水田を耕す農家の人。（騰衝＝新華社配信／龔祖金）

２月２８日、雲南省騰沖市界頭鎮で堆肥を運ぶトラック。（ドローンから、騰衝＝新華社配信／龔祖金）

２月２８日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県勐混鎮で水田を耕すトラクター。（勐海＝新華社配信／佐連江）

２月２７日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市で畑を耕す地元住民。（文山＝新華社配信／熊平祥）