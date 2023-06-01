【今日の献立】2026年3月4日(水)「里芋と白菜のクリームシチュー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「里芋と白菜のクリームシチュー」 「和スパイス香る卵サンド」 「菜の花とプチトマトのマスタード和え」 の全3品。
和と洋をミックスした、定番だけどどこか新しい料理に挑戦してみましょう。
【主菜】里芋と白菜のクリームシチュー
ネットリとした口当たりの里芋はクリームの味が良く馴染みます。生クリームを使ってサラリと仕上げて。
調理時間：30分
カロリー：724Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
里芋 (中)4~5個(250g)
白菜 3~4枚(200g)
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/4本 サラダ油 小さじ1
バター 10g
水 300ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
ローリエ 1枚
生クリーム 100ml
塩コショウ 適量
里芋はタワシでよく洗い、耐熱容器にのせてラップをかけ、電子レンジで3分加熱する。柔らかくなったら皮をむき、幅1cmに切る。
白菜は5cm角にザク切りする。玉ネギは、4つのくし切りにしてさらに横半分に切る。ニンジンは皮をむき、ひとくち大の乱切りにする。
2. 玉ネギ、ニンジンを入れて分量外の塩少々を振り、玉ネギが透き通るまで中火で炒める。
3. 厚手の煮込み用の鍋に、(2)と水、顆粒チキンスープの素を加え、煮たったら鶏もも肉とローリエを加える。アクを取り、鍋の蓋をして弱火で10分煮込む。
4. 里芋と白菜を加えて中火にし、白菜がしんなりするまで4〜5分煮る。ローリエを取り除き、生クリーム、塩コショウを加えて味を調え、器に注ぐ。
生クリームを入れたら、沸騰しないように気を付けましょう。
【主食】和スパイス香る卵サンド
卵サンドにユズコショウと山椒を効かせ、辛さと爽やかさをプラス。大人味に仕上げます。
調理時間：15分
カロリー：522Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ユズコショウ 小さじ1
マヨネーズ 大さじ3
オリーブ油 小さじ1
塩コショウ 少々
ロールパン 4個
粉山椒 少々
オリーブ油を入れるとコクがでます。
2. ロールパンに(1)を挟み、上から粉山椒を振る。同じように4つ作り、器にのせる。
【副菜】菜の花とプチトマトのマスタード和え
菜の花の種を使った調味料が粒マスタード。ほのかな辛味と酸味がほろ苦い菜の花に良く合います。
調理時間：20分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩 少々
プチトマト 4~5個
＜ドレッシング＞
粒マスタード 小さじ1
オリーブ油 小さじ1
酢 小さじ1
塩コショウ 少々
2. (1)に菜の花とプチトマトを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
