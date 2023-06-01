プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「里芋と白菜のクリームシチュー」 「和スパイス香る卵サンド」 「菜の花とプチトマトのマスタード和え」 の全3品。
和と洋をミックスした、定番だけどどこか新しい料理に挑戦してみましょう。

【主菜】里芋と白菜のクリームシチュー
ネットリとした口当たりの里芋はクリームの味が良く馴染みます。生クリームを使ってサラリと仕上げて。

調理時間：30分
カロリー：724Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  少々
里芋  (中)4~5個(250g)
白菜  3~4枚(200g)
玉ネギ  1/2個
ニンジン  1/4本 サラダ油  小さじ1
バター  10g
水  300ml
顆粒チキンスープの素  小さじ1
ローリエ  1枚
生クリーム  100ml
塩コショウ  適量

【下準備】

鶏もも肉はひとくち大の削ぎ切りにして塩コショウをし、薄く小麦粉をからめる。

里芋はタワシでよく洗い、耐熱容器にのせてラップをかけ、電子レンジで3分加熱する。柔らかくなったら皮をむき、幅1cmに切る。

白菜は5cm角にザク切りする。玉ネギは、4つのくし切りにしてさらに横半分に切る。ニンジンは皮をむき、ひとくち大の乱切りにする。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油、バターを入れて中火で熱し、鶏もも肉の両面を色よく焼き、いったん取り出す。

2. 玉ネギ、ニンジンを入れて分量外の塩少々を振り、玉ネギが透き通るまで中火で炒める。

3. 厚手の煮込み用の鍋に、(2)と水、顆粒チキンスープの素を加え、煮たったら鶏もも肉とローリエを加える。アクを取り、鍋の蓋をして弱火で10分煮込む。

4. 里芋と白菜を加えて中火にし、白菜がしんなりするまで4〜5分煮る。ローリエを取り除き、生クリーム、塩コショウを加えて味を調え、器に注ぐ。

生クリームを入れたら、沸騰しないように気を付けましょう。

【主食】和スパイス香る卵サンド
卵サンドにユズコショウと山椒を効かせ、辛さと爽やかさをプラス。大人味に仕上げます。

調理時間：15分
カロリー：522Kcal
材料（2人分）

ゆで卵  3個
ユズコショウ  小さじ1
マヨネーズ  大さじ3
オリーブ油  小さじ1
塩コショウ  少々
ロールパン  4個
粉山椒  少々

【下準備】

ゆで卵は卵白と卵黄に分け、卵白は細かくみじん切りにする。卵黄は潰す。ロールパンは中央に切り込みを入れる。

【作り方】

1. ボウルにユズコショウとマヨネーズ、オリーブ油を入れ、混ぜ合わせる。ゆで卵を加えて全体に混ぜ合わせ、塩コショウで味を調える。

オリーブ油を入れるとコクがでます。
2. ロールパンに(1)を挟み、上から粉山椒を振る。同じように4つ作り、器にのせる。

【副菜】菜の花とプチトマトのマスタード和え
菜の花の種を使った調味料が粒マスタード。ほのかな辛味と酸味がほろ苦い菜の花に良く合います。

調理時間：20分
カロリー：48Kcal
材料（2人分）

菜の花  1/2束
  塩  少々
プチトマト  4~5個
＜ドレッシング＞
  粒マスタード  小さじ1
  オリーブ油  小さじ1
  酢  小さじ1
  塩コショウ  少々

【下準備】

プチトマトはヘタを取り、4等分に切る。塩を加えた熱湯で、菜の花をサッとゆでる。水に取ってよく水気を絞り、長さ3cm位に切る。

【作り方】

1. ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。

2. (1)に菜の花とプチトマトを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

