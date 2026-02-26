「重ね着苦手」なら“この1枚”！【大人のしまむら】40・50代のサマ見え「配色カーデ」

重ね着をしてみたいけど、 ごちゃごちゃするのは避けたい。そんな40・50代に向けて、ぴったりのアイテムを【しまむら】でリサーチ。そこで気になったのが、大人に似合うアイテムが揃う【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から登場している「配色カーディガン」。配色のデザインが目を引き、重ね着せずともシャレ見えを後押ししてくれます。今回はそんな配色カーデの魅力と着こなしをご紹介。

1枚で重ね着見えが狙える配色カーデ

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\2,420（税込）

重ね着は苦手だけどコーデは手抜きに見せたくない、そんな大人世代におすすめしたいのがこちら。首元と袖口の配色部分がレイヤード風になっていて、1枚でサマ見えが狙えるクルーネックカーディガン。「しっかりとした肉感が特徴のミラノリブ編み」（公式Instagramより）は、きちんと感も出やすく、ラフに傾きすぎないのも魅力の一つです。

配色部分をさりげないアクセントに

配色カーデは、合わせるアイテムをシンプルにまとめてすっきり見せるのがコツ。アウターはカーデと同系色を合わせることで、首元の配色がさりげないアクセントになり、コーデに奥行きが生まれます。デニムパンツを合わせると、ほどよいカジュアルさが加わりこなれた印象に。

1枚でサマになる春配色カーデ

【しまむら】「袖配色カーディガン」\1,969（税込）

春を感じさせる配色がポイントのカーディガン。フロントのポケットが印象的で、気負わないカジュアルコーデにぴったりの一枚です。ゆったりめのシルエットだから着膨れしにくく、春先のライトアウター代わりとしても活躍する予感。

柄アイテムを足して大人の春コーデに

袖口の配色が目を引くカーディガンは、重ね着を頑張らなくてもコーデにシャレ感が加わるのが魅力。無地のボトムスはもちろん、柄ボトムスともバランスよく仕上がります。柄物を合わせる時は色数を抑えることが大人っぽさをキープさせるポイント。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。