レペットのカプセルコレクション登場♡優雅な新作スニーカー

フランス発のラグジュアリーシューズブランド・レペットから、新作「Tennis Silk（テニス シルク）スニーカー」カプセルコレクションが登場。ブランドの象徴でもあるバレエの優雅さをモダンに表現した一足は、足元をフェミニンに彩る特別なデザインが魅力です。数量限定で公式オンラインストアにて先行発売される注目コレクションです♡

優雅さ漂う特別なスニーカー

「Tennis Silk（テニス シルク）スニーカー」は、伝統的なバレエの美しさと都会的なエッセンスを融合したスニーカー。

チュチュのように波打つギャザー仕様の履き口や、バレエシューズを思わせる艶やかなダブルサテンのシューレースが、上品な印象を演出します。

しなやかで軽やかなソールが快適な履き心地を叶え、日常使いはもちろん春のお出かけスタイルにもぴったりの一足です。

春色がそろうカラー展開

価格：68,200円

フレッシュで洗練されたカラーパレットがそろうのも魅力。コーディネートのアクセントになる明るいカラーから上品なニュアンスカラーまで幅広く展開されています。

Tennis Silk スニーカー（Cachemire）



やわらかく上品な印象のニュアンスカラー。

Tennis Silk スニーカー（Limoncello）



爽やかで春らしい明るいイエローカラー。

Tennis Silk スニーカー（Bleu Eden）



透明感のある洗練されたブルーカラー。

Tennis Silk スニーカー（Rose）



フェミニンな足元を演出するローズカラー。

発売日：2026年3月4日(水)

取り扱い店舗：公式オンラインストア

春コーデを彩る限定スニーカー

バレエの優雅さを感じさせるデザインと軽やかな履き心地を兼ね備えたTennis Silkスニーカーは、春の装いを上品に引き立ててくれる特別な一足。

数量限定のカプセルコレクションなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪日常スタイルにさりげない華やかさを添えてみてはいかがでしょうか。