女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。ツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が３日、会場で練習を行い、自身のアパレルブランドを立ち上げたことを明かした。

この日、鈴木は自身のアパレルブランド「ｏｗｎ ｉｓ Ｒｏｓｅ」を発表。「自分のモチベーションが上がるのは何かと考えたら好きなウェア、デザインでプレーする。何年か前からウェアを作りたいと考えてた」。数年前から構想を重ねたオリジナルウェアを今大会から導入する。現状は販売予定はないが、バラがあしらわれたロゴも自身でデザインした力作だ。

ブランド名について「ｏｗｎ ｉｓは『自分らしく』。バラも好きだし、トゲがあるのも自分らしい」と説明。ウェアは１年分、上下３５０着以上を制作している。この日はタオル生地の白いフードのウェアを着用し「私にしか出せない色みや素材で、動きやすさも重視してる。ゴルフウェアっぽい感じじゃない」とアピールした。

昨季最終戦のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯で通算２２勝目を挙げ、目標の永久シードまで８勝に迫っている。今オフは「過去イチで練習したと思える位の練習量だった」と豪語。プロ１４年目となる今季の開幕戦を前に「この３年で８勝を早くしたい。今年でもう５勝するぐらいのつもりでいきたい」と力を込めた。