◆男子テニス ▽ティオンビル・オープン１回戦（３日、フランス・ティオンビル）

男子テニスで、元世界ランキング４位、現２８４位の錦織圭（ユニクロ）が本戦１回戦を突破した。フランス・ティオンビルで行われたツアー下部でチャレンジャー大会で、同１９０位の地元フランス選手に７−５、４−６、６−２の２時間１分でフルセット勝ち。２回戦に駒を進めた。

錦織は、サーブが好調で、第１セット、１度も自分のサービスゲームでブレイクポイントを握られることもなく７−５で先取。第２セットも先にリードしたが、追いつかれてから、相手の勢いに押された。しかし、最終セットは、一気に４−０とリードし、本戦の勝利をたぐり寄せた。

錦織は突破した。予選２回戦で、オランダ選手に７−６、４−６、６−４のフルセットで勝ち本戦入りを決めた。錦織は、本戦入りがかかった緊張からか、相手のサーブとバックハンドから放たれる逆回転の球種に苦しんだ。最終セットでは、左太もものマッサージを受けた。しかし、最後は、地力の差を見せ、２時間９分で、相手を突き放した。

錦織は、今季の開幕戦として、今年１月４日に行われたキャンベラ国際予選１回戦を戦った。しかし、右肩の痛みで、第２セット途中で棄権。その影響で、続く今季４大大会開幕戦の全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）予選を欠場し、今大会までリハビリと練習を続けていた。今大会は、予選を２回勝ち抜いて本戦入りした。