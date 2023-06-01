かじると肉汁が溢れるっ…軸まで使い切る『しいたけ焼売』がジューシーでたまらない！

かぶりついた瞬間、あふれる肉汁！ しいたけのジューシーさもたまらない、ボリューム満点のシュウマイです。

軸も刻んで無駄なく使えば、うまみも倍増。食欲をそそるビジュアルで、思わず何度も手が伸びます。フライパン1つで、15分で手軽にできますよ♪

『しいたけシュウマイ』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……150g

生しいたけ……8個

玉ねぎ……1/4個（約50g）

〈A〉

しょうがのみじん切り……1かけ分（約10g）

オイスターソース……小さじ2

片栗粉……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

片栗粉……大さじ1

サラダ油……大さじ1

好みでしょうゆ……適宜

酢……適宜

作り方

（1）しいたけは軸を切り、軸は石づきを取ってみじん切りにする。玉ねぎはみじん切りにする。ボールにひき肉、〈A〉を入れて粘りが出るまで混ぜ、玉ねぎ、しいたけの軸を加えてさらに混ぜる。しいたけのかさの内側に片栗粉をまぶし、肉だねを1/8量ずつ詰める。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2をひき、（1）の肉だねを下にして並べ入れる。中火にかけて2分焼き、水1/2カップを加えてふたをし、7分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、水けがなくなったら、サラダ油大さじ1/2を回し入れて焼き色をつける。器に盛り、好みで酢じょうゆをつけていただく。

おいしく作るコツ

焼くのは肉だねの面だけでOK。蒸し焼きにしている間にしいたけの水分が下に落ち、かさの内側につけた片栗粉と混ざってのりのような役割に。肉だねがはがれにくくなります。

ひと口食べれば、ジュワッと肉汁があふれ出す。やけどに気をつけつつ、あつあつのシュウマイを思いきりほお張って♪

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）