矢野顕子が、2026年夏にリリース予定のニューアルバムより、野球をテーマに独自の視点で描いた新曲「LIFETIME BASEBALL」を本日先行配信リリースした。

読売ジャイアンツに夢中だった時代から、ニューヨークへと移り住み、MLB／メジャーリーグ（New York Mets）〜大谷翔平選手の活躍に胸を躍らす現在まで、日常の中で生まれた野球にまつわる楽曲を発表してきた矢野顕子。V9時代後期の読売ジャイアンツで活躍した柳田真宏選手のことを歌った「行け！柳田」の他に、1979年発表のライブアルバム『東京は夜の7時』、2017年にはアルバム『Soft Landing』に糸井重里が作詞を手掛けた「野球が好きだ！」を収録した。

侍ジャパンが初戦を迎えるWBC 東京プール1次ラウンドは、3月6日19時に“IT’S TIME FOR BASEBALL”ということで、これまで発表してきた矢野顕子の“野球ソング”とともに、新曲「LIFETIME BASEBALL」もぜひチェックしていただきたい。

なお、2026年4月からは上妻宏光とのユニット「やのとあがつま」でのツアー6公演や、矢野顕子としてイベントへの出演も決定している。

◾️『AKIKO YANO TRIO featuring Will Lee & Chris Parker LIVE at Blue Note Tokyo 2025.09.04』

発売日：2025年12月4日（木）

配信：https://jvcmusic.lnk.to/AkikoYano_20250904 ▼ライブ会場 & VICTOR ONLINE STORE限定流通・完全生産限定盤

CD+ 39ページの豪華写真集が付属

品番：NZS-1022 価格：7,000円（税込）

商品ページ：https://victor-store.jp/item/105345 ▼CD収録内容

＜2025年9月4日ブルーノート東京＞

1.ごはんができたよ

2.Three Rockets(新曲)

3.ゴジラ

4.モスラの歌

5.All the Bones Are White

6.She’s Leaving Home

7.相合傘

8.Rydeen

9.東風

10.ひとつだけ

11.ラーメンたべたい

12.千のナイフ＜Bonus Track:2025年9月6日 高崎芸術劇場>

◾️＜やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光） Japan Tour 2026＞ 2026年

4⽉25⽇（⼟）16:30 / 17:00

東京：かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

全席指定：\7,000（税込）

問：かつしかシンフォニーヒルズ 03−5670−2233 4月29日（水・祝）16:30 / 17:30

山形：シェルターなんようホール（南陽市文化会館）

指定席：\8,000（税込）

問：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info 5月1日（金）17:30 / 18:00

福島：いわきアリオス セキショウ中劇場

指定席：\8,000（税込）

問：EDWARD LIVE 022-266-7555（平日11:00〜15:00） 5月4日（月・祝）16:30 / 17:00

岐阜：大垣市 全席指定：\7,000（税込）

※詳細後日発表 5月12日（火） 18:30 / 19:00

沖縄：アイム・ユニバース てだこホール 大ホール

全席指定：\7,000（税込）

問：琉球新報社 統合広告事業局 098-865-5255

◾️＜EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 SPECIAL!＞ 2026年5月9日（土） 17:00 / 18:00

ザ・ガーデンホール

全席指定：\8,800（税込）別途ドリンク代必要

問：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜SUPER J-HITS RADIO 30th Anniversary Live「音礼・綴（おんれいつづり）」＞ ※矢野顕子ソロにてゲスト出演

2026年4月27日（月）18:00 / 19:00

大阪府フェスティバルホール

全席指定 12,000円（税込）

問:キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝除く)

https://kyodo-osaka.co.jp/