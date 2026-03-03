【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は２日、米ＣＮＮのインタビューで対イラン攻撃について「大きな波はもうすぐ来る」と述べ、さらに大規模な攻撃を「間もなく」実施すると主張した。

ホワイトハウスの会合では「当初は４〜５週間と予想したが、我々にはそれより長く続ける能力がある」と述べ、長期戦も辞さない姿勢を強調した。

２月２８日の軍事作戦開始から４日目に入り、戦線は拡大している。イラン赤新月社は３月３日、攻撃によるイラン国内の死者が７８７人に上ったと発表した。

米中央軍は２日、軍事作戦に絡む米軍関係者の犠牲が２人増えて計６人になったと発表した。サウジアラビアにある米国大使館がイランのものとみられる無人機の攻撃を受けるなど被害は拡大している。米国務省は２日、米国民に対し、イスラエルやサウジ、エジプトなど中東の１０か国以上から退避するよう勧告した。

米高官はＣＮＮに、第１段階の攻撃ではイランの防衛力を弱める目標を達成したと説明。次の段階ではイランのミサイル生産、無人機、海軍戦力の破壊に重点を置くと語った。

トランプ氏はＣＮＮに、初期の攻撃でイラン指導部４９人を殺害したと明かし、指導部内で混乱が広がっているとの認識を示した。最高指導者アリ・ハメネイ師の後継として意中の候補が複数いたが、初期の攻撃で死亡したという。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」のエブラヒム・ジャッバリ司令官顧問は２日、国営テレビの番組で海上輸送の要衝ホルムズ海峡を封鎖したと明言した。ホルムズ海峡を航行する船舶に「火をつける」とも宣言。米ＦＯＸニュースは「物理的に遮断されているわけではない」とする米軍関係者の話を伝えて否定したが、原油輸送の不確実性が高まるのは必至だ。

革命防衛隊は２日の戦果報告で、ホルムズ海峡で「米国の同盟国のタンカーが無人機２機の攻撃を受けて炎上中」と発表した。ロイター通信によると、被害を受けたのは中米ホンジュラス船籍のタンカーだという。イランは、封鎖情報を拡散させて世界経済を揺さぶり、国際世論を攻撃中止に導くのが狙いとみられる。