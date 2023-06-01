ネイビーズは、スイス発のオーディオブランド・GENEVAより、ステレオペアのポータブルBluetoothスピーカー「Duo」を伊勢丹新宿店本館5F ISETAN HOME ESSENCEにて3月4日より先行販売する。価格は69,300円で、カラーはコニャックと日本限定のグリーン。一般販売は3月18日から。

使用イメージ

2台1セットになったBluetoothスピーカーで、「設置場所や使い方を限定しない、真のステレオHi-Fiワイヤレスシステム」を謳う。フロントに1.7インチのフルレンジドライバー、前面と背面にパッシブラジエーターを各1基搭載し、80Hz～20kHzの帯域で明瞭さと奥行きのあるサウンドを再現するという。アンプ最大出力は40W。

Bluetooth5.1に対応し、最大48kHz/24bitの高音質伝送が可能なaptX HDコーデックをサポート。安定した接続により、音楽はもちろん、映画や映像視聴で生じる遅延を最小限に抑えたとのこと。そのほかコーデックはSBC、AAC、aptXをサポートする。

オーディオアーキテクチャは、常にバランスの取れたサウンドを提供するように設計されており、部屋の中央・壁際・本棚・ベッドサイドなど、どこに設置しても美しい音が奏でられるという。

2台のスピーカー間は最大25mまでステレオペアリングが可能。操作はボタンひとつで電源、接続まで完結し、起動時には自動で左右がステレオ接続される。左スピーカーにはマイクを内蔵し、ハンズフリー通話にも対応する。

筐体には、アルミニウムとイタリア製のプレミアムレザーを採用。「素材の風合いと美しい経年変化を楽しめる、デザインオーディオのパイオニアGENEVAならではの仕上がり」とのこと。

約10時間連続再生が可能。製品には充電スタンドが付属し、電源はUSB-C。外形寸法はスピーカー1台あたり100×100×190mm(幅×奥行×高さ)、質量は約745g。充電スタンドの外形寸法は240×125×15mm(同)、重さは300g。

コニャックバージョン

グリーンバージョン

また、GENOVA DUOの先行発売を記念して、伊勢丹新宿店本館5FのISETAN HOME ESSENCEでGENOVA POP UPイベントが開催される。「一体型ホームオーディオのパイオニアとしてのデザインとハイクオリティーな質感、サウンドとインテリアを融合させたせ音楽体験をぜひ会場でご体感ください」とのこと。