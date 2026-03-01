日本天文学会は、歴史的に貴重な天文学関連の史跡や物品を認定する日本天文遺産に、日本初の赤外線観測専用望遠鏡「上松（あげまつ）赤外線望遠鏡」など２件を新たに選んだと発表した。

赤外線望遠鏡は、天体からの赤外線を観測するもので、宇宙空間のガスやちりなどに遮られて可視光では見えない天体の観測に適している。上松赤外線望遠鏡は、１９７０年代前半に長野県上松町にあった京都大の施設で本格的な運用が始まり、彗星（すいせい）や新星などの観測に使われた。

同時に選ばれたのは、岩手県釜石市にある「星座石と陸奥州気仙郡唐丹（とうに）村測量之碑」。測量家で地理学者の伊能忠敬が１８０１年に唐丹村（現・釜石市唐丹町）で行った緯度の観測を記念して建てられた石碑だ。

星座石には伊能が天体観測で割り出した唐丹村の緯度（北緯３９度１２分）が記されている。測量之碑には、「緯度が時間とともに変わるという西洋の学説が正しいかを解明してほしい」とする、村の知識人のメッセージが記されている。同学会は「日本の地方における西洋天文学受容の状況を示す重要な遺産」としている。