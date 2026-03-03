「赤ちゃんの息子にランドセルのお古!?」義姉からのお古攻撃がツラい！ うちの子、まだハイハイもしてないんですけど？
長男を産んだばかりの頃。義姉が、赤ちゃん用のメリーやベビー服のお下がりを持ってきてくれました。
けれど、ありがたいと感じていたその気持ちは、ほんの束の間でした。
ある日、義姉が持ってきた袋を開けて、私は固まってしまいました。
その理由は、中から出てきたのは――130〜140サイズの子ども服。うちの子はまだハイハイもできない赤ちゃんなのにです。
そこから、義姉からの「お下がり攻撃」が始まりました。
あるときは使い古しのランドセル、義姉の子どもの靴まで。
「これ、いいやつだから！」
そう言って押しつけてくる義姉の笑顔は、どこか誇らしげでした。
別の日には、くすんだ色のボロボロの人形をもらうことも。
玄関のチャイムが鳴るたびに、「また何か届くのでは」と警戒してしまう自分がいました。
最初のうちはまだ、「これ、いる？」と連絡が来ていました。
けれど、だんだんそのワンクッションすらなくなり、気づけば私の不在時に夫へ直接手渡されたり、勝手に我が家に置いて行ったりするように。
「姉ちゃんが“とりあえず置いといて”って」
……いや、置いとくって何？ ここはレンタル倉庫じゃないんですけど？
義姉が『お下がり』と称して持ってくるものは、どれも使い古された不用品ばかり。
シミだらけの服に壊れた玩具。断っても笑顔で押し付ける義姉の暴走に、部屋も心も限界を迎えようとしています。
膨れ上がる不用品の山…果たして、これをきっぱりと断れる日が来るのでしょうか――。
＞＞ 【まんが】義姉のお下がり呪縛
(ウーマンエキサイト編集部)
