Mr.Childrenが、3月25日にリリースするニューアルバム『産声』より、タイトル曲「産声」を本日3月4日に先行配信。また、本日20時には同曲のMVがプレミア公開される。

本作のレコーディングには、世武裕子（Pf）、山本拓夫（Sax/Fl）、西村浩二（Tr）、半田信英（Tb）が参加している。

なおMr.Childrenは、4月4日の千葉 ららアリーナ東京ベイを皮切りに全国ツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』を全国14会場にて開催する。

■Mr.Children 桜井和寿 コメント

昨日より充実した今日でなくとも今日より素敵な明日が来なくとも「今日を生きているそれだけで意味がある」そう感じられた時、新しい命が、胸の中で産声をあげる

そんな喜びの歌です。

Mr.Children 桜井和寿

（文=リアルサウンド編集部）