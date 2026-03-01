Mr.Children、ニューアルバムからタイトル曲「産声」を先行配信リリース＆MVも公開決定
Mr.Childrenが、3月25日に発売を控える通算22枚目のニューアルバム『産声』から、アルバムタイトル曲「産声」を3月4日に先行配信リリース。同日20時には同楽曲のMVがYouTubeにてプレミア公開される。
■MVは3月4日20時にプレミア公開
本作のレコーディングには、世武裕子（Piano）、山本拓夫（Sax、Flute）西村浩二（Trumpet）、半田信英（Trombone）が参加。Cover Art Direction ＆ Designは森本千絵（goen°）が担当した。
アルバム『産声』にむけて、さらにギアを上げるMr.Childrenに注目だ。
なお、Mr.Childrenは4月4日から全国ツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』（全国14会場28公演）を開催する。詳細はツアー特設サイトで。
■Mr.Children桜井和寿 コメント
昨日より充実した今日でなくとも
今日より素敵な明日が来なくとも
「今日を生きている
それだけで意味がある」そう感じられた時、
新しい命が、胸の中で産声をあげる
そんな喜びの歌です。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「産声」
2026.3.25 ON SALE
ALBUM『産声』
■【画像】「産声」の配信ジャケット ※アルバムジャケットと共通
■関連リンク
『産声』特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
『Mr.Children Tour 2026』特設サイト
https://tour.mrchildren.jp
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/