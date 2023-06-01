　4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2270円安の5万3880円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては2399.05円安。出来高は3万768枚となっている。

　TOPIX先物期近は3619.5ポイントと前日比148ポイント安、TOPIXの現物終値比は152.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53880　　　　 -2270　　　 30768
日経225mini 　　　　　　 53880　　　　 -2270　　　487219
TOPIX先物 　　　　　　　3619.5　　　　　-148　　　 28857
JPX日経400先物　　　　　 32740　　　　 -1360　　　　3778
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　 -22　　　　2502
東証REIT指数先物　　売買不成立

