日経225先物：4日0時＝2270円安、5万3880円
4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2270円安の5万3880円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては2399.05円安。出来高は3万768枚となっている。
TOPIX先物期近は3619.5ポイントと前日比148ポイント安、TOPIXの現物終値比は152.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53880 -2270 30768
日経225mini 53880 -2270 487219
TOPIX先物 3619.5 -148 28857
JPX日経400先物 32740 -1360 3778
グロース指数先物 715 -22 2502
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
