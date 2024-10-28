漫画家の尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」の114巻が4日に発売され、コミックスの全世界累計発行部数が6億部（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は1億5000万部以上）を突破した。これを記念して特別企画と第2回「ONE PIECE」キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」を実施する。出版元の集英社が同日発表した。

「ONE PIECE」は、少年モンキー・D・ルフィが、固い絆で結ばれた“麦わらの一味”の仲間たちと、それぞれの“能力”や技を磨きつつ、海賊王を目指して世界中の海で冒険していく物語。1997年から「週刊少年ジャンプ」で連載が開始され、22年7月には連載25周年を迎えた。今月4日に114巻を発売。10年3月4日発売の57巻から114巻まで、58巻連続で新刊の初版発行部数300万部以上を記録し、コミックスの全世界での累計発行部数は6億部を突破した。

これを記念して尾田氏が初めて“ONE PIECE”と主人公“モンキー・D・ルフィ”の真実を記録する特別企画を実施する。

また、21年に連載1000話記念として第1回を開催して以来、約5年ぶりとなるキャラクター世界人気投票「WT100」の第2回を114巻発売日の4日から開催する。投票対象は1560キャラクターで全世界の国と地域から参加可能。最終の結果発表は8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」で実施。上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。

今月10日には、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）世界独占配信の実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2の公開を控えるなど、ますます目が離せない「ONE PIECE」に注目だ。