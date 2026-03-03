エプスタイン氏との関係を巡るクリントン夫妻の証言録取の映像が公開された/Getty Images/X via CNN Newsource

（CNN）米連邦議会下院の監視委員会は2日、先週非公開で行われたビル・クリントン元大統領と妻のヒラリー・クリントン元国務長官による証言録取の映像を公開した。証言録取は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏と夫妻との関係を巡る調査の一環として実施された。

クリントン夫妻は地元のニューヨーク州チャパクアで、民主党と共和党の議員からそれぞれ約4時間半に及ぶ質問を受けた。

証言録取は数週間にわたる政治的・法的論争の末に実現した。クリントン夫妻は当初、証言を拒否していたものの、下院共和党議員が両氏を議会侮辱罪で起訴すると脅迫したことで、対面での証言録取への出席に同意した。議会侮辱罪に問われれば、両氏は刑事訴追される可能性もあった。

ただ実際にはどちらの証言録取も、重要な新情報より政治的な駆け引きの方に重きを置く内容となった。

ビル氏、浴槽の女性との性行為を否定

ビル・クリントン氏の証言録取が中盤に差し掛かった頃、同氏はジャグジーで一緒に写真に写っている女性といかなる性行為も行っていないと主張した。写真はエプスタイン事件の捜査資料の一部として司法省が公開したもので、女性の顔の部分は編集されている。

「ジャグジーの中に5分ほど座っていたが、それから上がってベッドへ向かった」。ビル氏は、ニューヨーク州選出の共和党下院議員ニック・ラングワージー氏にそう語った。

その人物と性行為を行ったかどうか尋ねられると、ビル氏はそれを否定。相手が誰なのかも知らないと答えた。

ビル氏はそのときプールエリアにいた全員について、同じツアーのメンバーだと思うと説明。ツアーにはエプスタイン氏と同氏の共犯者のギレーヌ・マクスウェル現受刑者、そして自身の手掛ける慈善プロジェクトのチームが参加していたという。ビル氏側は追加の写真を提示し、ジャグジーの隣にはプールが設置されたもっと広い空間があったと説明した。

ビル氏が「ほぼ確信している」ところによれば、この写真は2000年にアジア太平洋経済協力会議（APEC）が開催されたブルネイへの旅行中に撮影されたものだという。当時ブルネイ国王からホテルへの滞在とプールの利用を勧められたと、ビル氏は強調した。

ヒラリー氏、証言録取の写真公開に怒り

一方ヒラリー・クリントン氏の証言録取では、開始から約1時間20分後、自身の証言録取の写真を共和党議員が公開したことにヒラリー氏が激怒する一幕があった。写真公開は下院の規則に違反する行為だった。

コロラド州選出の共和党下院議員ローレン・ボーバート氏は、保守系インフルエンサーのベニー・ジョンソン氏と当該の写真を共有していた。

証言の中止も辞さないほど憤慨した様子を見せるヒラリー氏に対し、最終的にボーバート氏は写真を削除すると述べた。ただ同氏は公には謝罪の姿勢を見せていない。

民主党はこれを下院規則違反だと主張。両党がその後の進め方を協議する間、証言録取は一時停止された。

ヒラリー氏に「ピザゲート」について質問

ヒラリー氏の証言録取の中で、とりわけ奇妙だったのは以下のやり取りだ。前出のボーバート氏はヒラリー氏に対し、エプスタイン文書の中から16年の大統領選シーズンに巻き起こった陰謀論「ピザゲート」に関連する電子メールを確認したかどうか尋ねた。

ピザゲートは、10年前に広く拡散した根拠のないオンライン上の陰謀論で、小児性愛者からなる秘密結社が政府を動かし、子どもたちを生け贄（いけにえ）にしているという内容だ。最終的にはこれを信じた人物が、陰謀論内で言及されたピザ店に現れ、銃を発砲するという事件まで起きていた。

一部のオンライン陰謀論者は、エプスタイン文書にはピザゲートにまつわる内容が暗号化された状態で含まれていると主張する。証言録取に同席したヒラリー氏の弁護士らは、ボーバート氏の質問を「奇異なもの」と表現した。

ヒラリー氏は質問に苦笑する様子を見せつつも、「ピザゲートは全くの作り話だ」と一蹴。その上で、「とんでもない主張であり、多くの人々を傷つけた。精神を病んだ若者がア​​サルトライフルを持って現れ、地元のピザ店を銃撃する事態にまで至った。今そんなことに言及すること自体が信じられない」と述べた。

それでも食い下がるボーバート氏と長いやり取りを繰り広げた後、ヒラリー氏は「今日は興味深い質問がたくさん出てくると予想はしていたが、ピザゲートはリストに入っていなかった」と口にした。

ビル氏、トランプ氏とエプスタイン氏の不仲を語る

ビル・クリントン氏は下院監視委員会に対し、00年代初頭にトランプ氏と会話をしたことを記憶していると明かした。その中でトランプ氏は、土地を巡る争いでエプスタイン氏との仲が険悪になったことを話したという。

ビル氏は議員らに対し、02年か03年にニューヨークでチャリティーゴルフトーナメントに参加した際、トランプ氏が「（エプスタイン氏とは）長年にわたり素晴らしい時間を過ごしてきたが、不仲になった。全て不動産取引が原因だ」と語っていたのを覚えていると述べた。

「彼（トランプ氏）は『こんなことになって残念だ』と言った」。ビル氏はそう付け加えた。

当時トランプ氏がエプスタイン氏との「素晴らしい時間」について詳しく話したかと問われると、ビル氏は「話していない」と回答。トランプ氏の発言を性的な意味としては捉えなかったことを示唆した。

委員会の民主党側から、トランプ氏もエプスタイン事件に関する証言を行うべきだと思うかと尋ねられたビル氏は、「それはあなた方が決めることだ」と答えた。