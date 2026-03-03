電気・ガス料金「直ちに上昇しない」　高市首相、補助延長は慎重姿勢

高市首相は衆議院の予算委員会で、原油価格の高騰にともなう電気・ガスの料金について、「直ちに上昇することはない」と述べました。

高市首相：

今般の事案を受けて、LNG（液化天然ガス）の輸入価格は上昇したとしても、電気・ガス料金が直ちに上昇することはない。物価に与える影響を他のものも含めてよく見ていく。

また、高市首相は、政府が補正予算に盛り込んだ2026年3月分までの電気・ガス料金の補助について、「いま直ちに延長を判断する段階にない」と述べました。

一方、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の法的評価について。

中道改革連合・浜地雅一議員：

米国、またはイスラエルの武力行使が本当に国際社会上、正当性を持つものかどうか。

高市首相：

現在の段階ではG7も含め、また国連も含めて明確な法的評価をしている段階ではございません。今しばらく時間をいただかないと、現段階で法的な評価ができるというものではないと考えております。

高市首相は3月に予定されているアメリカ訪問で、「トランプ大統領に対し、今回のイランの問題についても率直に話をしてくる」と述べました。