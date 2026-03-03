【Studio Display／Studio Display XDR】 3月11日 発売予定 価格 Studio Display：269,800円～ Studio Display XDR：549,800円～

Appleは3月3日、外部モニター「Studio Display」および「Studio Display XDR」を発表した。3月11日発売予定で、価格は269,800円より。

新しい「Studio Display」は、27インチ／5,120×2,880ドットの「5K Retinaディスプレイ」を引き続き搭載しつつ、デスクビュー対応の12MPセンターフレームカメラ、3マイクアレイ、前世代から30%深い低音を実現する6スピーカーサウンドシステムを内蔵。また、Thunderbolt 5接続に対応するなど、様々な箇所でアップグレードが施されている。

「Studio Display XDR」は、2019年発売の「Pro Display XDR」の後継モデルとして登場。27インチ／5,120×2,880ドットでミニLEDバックライトによるローカルディミングに対応する「5K Retina XDRディスプレイ」を搭載し、色精度が強化されているほか、最大120Hzのリフレッシュレートに対応している。また、12MPセンターフレームカメラや3マイクアレイ、6スピーカーサウンドシステムを内蔵した。

いずれのモデルも反射率を最小限に抑える「Nano-textureガラス」をオプションとして用意。3月4日23時15分より予約受付を開始予定で、価格は「Studio Display」が269,800円～、「Studio Display XDR」が549,800円～となっている。

Studio Display

Studio Display XDR

(C) 2026 Apple Inc. All rights reserved.

