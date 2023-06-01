【炎姫】 3月4日 発売 価格：未定

アクティブゲーミングメディアは、同社が運営するインディゲームブランド「PLAYISM」より、PC用3Dアクション「炎姫」を3月4日に発売する。価格は未定。

本作は、台湾のインディーゲームスタジオCrimson Duskが開発する3Dアクション。日本のアニメに影響を受け、その豊かな表現の完全再現を目指し製作された。本作では、敵の立体弾幕を避けながら、爽快感×緊迫感のある攻防を繰り広げる。敵の攻撃を回避やパリィで対応しながら華麗なコンボを決めていく、爽快感と緊迫感が同時に味わえるアクションが特徴。スキルや装備を変更することでプレイスタイルの幅がより広がっていく。

【ストーリー】

舞台は、人間と妖が共存している世界。死の間際に強い感情や未練を残した霊魂は、妖魔へと変化してしまう。妖魔は世界の理を侵す妖力を有し、妖力に穢された生き物は下等な妖怪に変化する。強大な妖魔の出現により、大神官は妖祓いである炎姫と補佐官の安を妖浄化の任務に派遣した。

炎姫と安は、さまざまな“感情”に囚われた妖魔を祓い、彼女自身や妖魔の正体を明らかにする。

