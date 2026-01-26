嵐の新曲　作詞作曲の担当者は？…「迷宮ラブソング」「サクラ咲け」などで“おなじみ”の布陣に歓喜の声

５月末で活動終了する「嵐」が４日、新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースした。２０２０年のデジタルシングル「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲。作詞作曲の担当者も明らかとなった。

この日０時から配信された「Ｆｉｖｅ」は４分２７秒の新曲。作詞作曲・編曲は、これまで嵐の楽曲を担当してきたＨＩＫＡＲＩ、Ｔｏｍｏｋｉ Ｉｓｈｉｚｕｋａの２人であることが明らかになった。

ＨＩＫＡＲＩ氏は過去に、嵐の人気曲「迷宮ラブソング」（２０１１年）や「ワイルド アット ハート」（１２年）の編曲や、ほかにも話題曲の作詞・作曲などを多数担当している。Ｔｏｍｏｋｉ Ｉｓｈｉｚｕｋａ（石塚知生）氏も、嵐の名曲「サクラ咲け」（０５年）や「ＧＵＴＳ！」（１４年）の編曲など数々の楽曲に携わっており、嵐の楽曲を長年支えてきた功労者だ。

グループや、ファンにとっても“おなじみ”の布陣に、ＳＮＳでは「作詞・作曲・編曲をみて納得。素敵な曲をありがとうございます」「嵐の集大成がこの曲でよかった」と歓喜の声が上がっている。

同曲は、１月２６日にメンバー５人がファンクラブ（ＦＣ）サイトなどでリリースを発表。今月３日までにタイトルや、５人が青空の下ワゴン車の前に集うジャケット写真は解禁されていたが、曲調や作詞作曲の担当者などは明らかにされていなかった。