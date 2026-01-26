嵐　１９５１日ぶり新曲「Ｆｉｖｅ」配信開始…大野智も美声健在「変わらない５人の歌声」に反響

５月末で活動終了する「嵐」が４日、新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースした。２０２０年のデジタルシングル「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲お披露目となった。

ラストツアー（１３日〜５月３１日）の開幕を前に、この日午前０時に配信された「Ｆｉｖｅ」は４分２７秒の新曲。作詞・作曲は、これまで嵐の楽曲を多数担当してきたＨＩＫＡＲＩ、Ｔｏｍｏｋｉ Ｉｓｈｉｚｕｋａの２人であることが明らかになった。

嵐らしい前向きで爽やかな曲調と歌詞に、ＳＮＳ上では「変わらない５人の歌声、新曲なのに安心感があって涙が出た」「めっちゃいい曲」「リーダーまじで美声！」などと絶賛の声が広がっている。

同曲は、１月２６日にメンバー５人がファンクラブ（ＦＣ）サイトなどでリリースを発表。今月３日までにタイトルや、５人が青空の下ワゴン車の前に集うジャケット写真は解禁されていたが、曲調や作詞作曲の担当者などは明らかにされていなかった。１月２６日にＦＣサイトの動画内で、櫻井翔は同曲を聴いた感想について「わあ、嵐だって感動した」と回想。レコーディングはそれぞれ別で行ったといい、大野智は「（収録は）５年ぶりくらいでしたけど、声…出ました！変わらぬ美声が出ました！」と手応えをのぞかせていた。

同曲は、グループの活動終了日の５月３１日に、ファミクラストア オンライン限定販売商品としてＣＤシングルも発売される。