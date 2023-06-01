乃木坂46瀬戸口心月、20歳が魅せるとっておきの表情 フレッシュグラビア披露 賀喜遥香に続き『マガジン』2号連続表紙
アイドルグループ・乃木坂46の瀬戸口心月（20）が、4日発売の『週刊少年マガジン』14号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】かわいすぎる”おすまし顔”を披露した瀬戸口心月
賀喜遥香に続き、2号連続乃木坂46の表紙には、6期生の瀬戸口。はにかんだ笑顔や、おすまし顔も…とっておきの表情をキャッチしたフレッシュなグラビアとなっている。
同号の巻頭カラー漫画は『あの島の海音荘』（瀬尾公治）。
【写真】撮影：前康輔 スタイリング：武久真理江 ヘアメイク：田村直子 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
