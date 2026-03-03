アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬は長期化する可能性がでてきました。イランでの死者数は787人と大幅に増えたと報じられ、報復攻撃も続いています。トランプ政権を取材しているワシントン支局の山崎さんに聞きます。トランプ大統領はこの軍事作戦の出口は見えているんでしょうか。

そこがまるではっきりしないんです。トランプ大統領はSNSに「イラン側が話し合いを求めてきているが、『遅すぎる』と言ってやった」と強気の構えです。

戦闘にかかる時間もトランプ氏自身、「2、3日で終わらせる」と言ってみたり「4、5週間以上」と言ったり揺れています。一方、国防長官のヘグセス氏は「終わりのない戦争ではない」と早期終結を示唆するなど政権内でもバラバラでアメリカメディアからも本当に最終目的は定まっているのかと疑いの目が向けられています。

──そうすると、戦闘が終結するきっかけは何かあるんでしょうか。

一つ、あるとしたらそれはアメリカの国内事情です。トランプ氏、実は3日、ベッセント財務長官やエネルギー担当の閣僚と会談し中東の緊迫を受けた原油高騰への対策を打ち出す予定です。

アメリカ国内への影響は相当気にしているとみられ、8か月後には中間選挙もあるので経済の悪化や支持率の低下など戦闘を続けていては選挙に不利になってきたと考えればその時点で手を引く、という展開も考えられます。