「プロレス・ドラゴンゲート」（３日、後楽園ホール）

アジアタッグ選手権試合が行われ、７２歳の藤波辰爾が異例の挑戦を果たした。新日本時代に共闘したスーパー・ストロング・マシンの実の息子であるストロングマシーン・Ｊと組み、王者組の望月成晃（５６）＆ドン・フジイ（５５）と対戦。望月に腕を極められたＪがタオル投入によるＴＫＯで敗れて王座奪取はならなかったが、今年デビュー５５周年を迎えるレジェンドはドラゴンスクリュー、ドラゴンスリーパーなどおなじみのドラゴン殺法でファンから喝采を浴びた。

４１年前、藤波は「お前、平田だろ」とマシンの正体を暴露するという事件を起こしているが、今回オファーを出したＪは試合後のマイクで「うちの家庭としてはまだ許せていないことが１つあります。身内でありながらマスクマンの正体をバラすとは一体どういうことですか？」と、時を超えて追及。ただ、父マシンも過去に阿修羅・原と巻いたことがある伝統のタッグ王座に挑戦し、「隣に立ってくれたことで藤波さんの本当のすごさを実感した。親に代わって息子の俺がそのことを水に流して、あの事件に今日幕を下ろそうと思います」と、遺恨清算を宣言した。

藤波もバックステージで「今日の（Ｊからの）オファーにあたっては、一瞬『えっ』とあ然とした。皆さんご存じの通り（４１年前の因縁を）遠い過去のものとして収めていたが、まさかタッグを組む機会があるとはね。これも自分がしぶとくリングに立っているからこそ実現したんだね」と感慨深げに振り返った。

日本プロレスから全日本プロレスに７０年受け継がれている伝統のタッグベルトの初奪取はならず、「アジアタッグのベルト、巻いてみたかったな。僕が１６歳で日本プロレスのアジアタッグを見たときは吉村道明さんと大木金太郎さんだったかな。昔に戻って１回巻いてみたかったね」としみじみ。ただ、Ｊからは藤波の息子であるＬＥＯＮＡ（３２）とのタッグ結成を持ちかけられただけに、「Ｊから希望をいただいた。次回は息子のＬＥＯＮＡが（Ｊの）パートナーで、必ずこの２人でベルトを取りますからね。俺もまた１つ夢ができました」と、２世コンビに未来を託した。

◆「お前、平田だろ！」事件 １９８５年５月１７日の新日本プロレス熊本大会で、藤波は試合終了後に襲撃されていたが、スーパー・ストロング・マシンに救出された。その際、リング上でマイクを持った藤波は「お前、平田だろ！」と、唐突になぜかマシンの正体を暴露。これにマシンが激怒するという珍事件として後世に語り継がれている。