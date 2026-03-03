【MacBook Air（M5）】 3月11日 発売予定 価格 13インチモデル：184,800円～ 15インチモデル：219,800円～

Appleは3月2日、ノートPC「MacBook Air」の新モデルを発表した。3月11日発売予定で、価格は184,800円より。

今回の「MacBook Air」では、デザインはそのまま最新チップの「M5」を搭載。10コアのCPU、各コアにニューラルアクセラレータを搭載した最大10コアのGPUを内蔵し、先代の「M4」搭載モデルと比較して、最大4倍のAIタスクパフォーマンスを実現するほか、ゲームや3Dレンダリングにおいてもパワーを発揮する。

さらに、ストレージの最小容量が512GBとなり、オプションで最大4TBまで構成可能となったほか、Appleのネットワークチップ「N1」を搭載することで新たにWi-Fi 7やBluetooth 6に対応した。3月4日23時15分より予約受付を開始予定で、価格は13インチモデルが184,800円～、15インチモデルが219,800円となっている。

