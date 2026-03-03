きょうの為替市場、海外時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５８円台を試す展開になっている。東京時間には１５７円台前半で膠着した展開になっていたが、海外時間に入ってドル高が強まっている。



再び中東情勢への懸念からリスク回避の雰囲気が広がっており、原油高・株安・利回り上昇の中、為替市場はドル高が強まっているようだ。トランプ大統領が対イラン戦争で「必要なことは何でもする」と表明したことで、市場では戦闘が長期化するのではとの懸念が強まっている。



原油相場も前日の高値水準である７５ドル台を突破し、７７ドル台に一時急騰し、インフレ再燃への警戒感も広がっている。ＦＲＢの利下げ期待が大きく後退し、短期金融市場では年内２回の利下げ期待を織り込めていない。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７円に観測されている。



3日（火）

157.00（12.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

