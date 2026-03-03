日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。3月3日（火）の放送では、スタジオゲストに神田愛花、小坂菜緒（日向坂46）、JO（＆TEAM）、滝沢カレンを迎えた。

当記事では、3月3日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■人はうろ覚えの歌をどのように歌い切るのか？

「人はうろ覚えの歌をどのように歌い切るのか？」を検証。番組が、東京近郊で開催されるイベントでニセの歌企画を設定。そこに芸人を招き、サビ程度しか覚えていないうろ覚えの曲を歌わなければならない状況を作った上で、芸人の対応を観察する。

最初のターゲットはカカロニ・栗谷。栗谷は打合せの段階でスピッツの「チェリー」を歌うことになっていたが、ステージ開始5分前にゆずの「栄光の架橋」に変更になったと伝えられる。平静を装ってステージに出た栗谷は目を泳がせながら歌い始め、テンポがずれたまま歌が進む。歌のあやふやさを隠すように、オーバーアクションで頭に思い浮かんだ「栄光の架橋」っぽい歌詞を歌い上げた栗谷。歌い切ったあとにネタバラシをすると「恥ずかしくて死にそうだった」「分かんないんだもん、怖いよ！」と率直な感想をぶちまけた。

第二のターゲットはこがけん。こがけんは歌のうまさでは定評があり、即興ソングが得意ネタだけにこの検証にうってつけと言える。そんなこがけんがうろ覚えで歌うのは、Mr.Children「Tomorrow never knows」。

こがけんは歌唱力を前面に押し出し、知っている部分の歌詞をふくらませて熱唱。でたらめな歌詞なのにでたらめに聴こえず、観客の反応は上々。ネタバラシをすると「頭が真っ白になってた」とのことだった。

最後のターゲットはチャンス大城。森山直太朗の「さくら（独唱）」をうろ覚えで歌うことになった大城は、春の歌だからなのか、自身の学生時代のエピソードを歌詞にして堂々と歌う。ネタバラシをすると「“僕らは〜”から先は闇だった」と感想を。

3人が繰り広げる渾身のパフォーマンスに、JOをはじめスタジオメンバーは大爆笑。いずれの芸人も直前の変更を伝えられても怒ったりせず、いつも通りにステージに出て観客を楽しませるために、なんとか歌い切るプロ意識を持っていることが証明された。

■「人は、久しぶりに会う相手が赤の他人でも気付かないのか？」

「人は、久しぶりに会う相手が赤の他人でも気付かないのか？」を検証。人間は、何かを覚えた直後からそれを忘れていき、1ヵ月後には約8割を忘れているという。そこで番組では、何十年ぶりに再会する相手になりすました別人と会っても、意外と気付かないのではないか？という仮説を立てて確かめることに。

ターゲットは東貴博。卒業して44年の母校の小学校でのロケというニセ企画に東を呼び出し、友人や恩師として対面してもらう。しかし、登場するのは東と会ったこともない赤の他人がなりすました友人や恩師。

東が最初に対面するのは、小学生の頃に東と一緒に登校していた、隣の家の“小松沢さん”。顔を見ても分からない様子の東だったが、東の幼い頃の情報を頭に入れたニセの小松沢さんと話すうち、小松沢さんのことを思い出した。とはいえ、目の前の人がニセ者だとは気づかない。

次に対面するのは、仲良しグループだった同学年の“簗瀬くん”。当然ながら顔を見ても分からないのだが、相手に“簗瀬”と名乗られると、すぐに思い出した東は、ニセモノを受け入れて思い出話を始める。

最後に担任教師が登場。ただ、番組が本当の先生とコンタクトを取れなかったため、ニセモノは過去の情報ゼロで東と対面する。東は、ニセモノの年恰好から先生であることは理解し、何年生の時の担任だったかと自分の記憶を探る。その結果、高学年の時の隣のクラスの担任“トトリ先生”だと判断。

ネタバラシで全員ニセモノと知らされると「だよね」と東。違和感を持ちながらもニセモノとも確信できなかったという。「久しぶりに会う相手が赤の他人にすり替わっていても、別人だとは判断できない」という検証結果となった。

■番組概要

放送日時：毎週火曜よる10時

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）・藤井貴彦・ヒコロヒー

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界