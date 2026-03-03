ボートレース大村の「ＲＳ第４戦 スカパー！・ＪＬＣ杯 オール進入固定」は３日、優勝戦が行われ、１号艇の山下大輝（２９＝兵庫）が逃げて１着。通算２回目の優勝を飾った。

最終日は強風のため１Ｒから安定板装着、３Ｒからは周回短縮で実施。優勝戦、山下はインから伸び返して先マイ。４コースカドから攻めてきた鰐部太空海も受け止めて押し切った。

前節、地元尼崎で予選トップ通過ながら準優１号艇でＦ。Ｖ経験はあるものの優勝戦１号艇は２戦２敗と結果が出ていなかった。それだけに「みんなが前にいたので先に回れて良かった。舟足も仕上がりが良かったし、前回の雪辱ができて良かったです」と胸をなで下ろした。

昨年８月のデビュー初Ｖも当地。優勝は２回とも当地とあって「大村大好きです。前回、優勝した時には師匠の田路朋史さんからも『おめでとう』と言ってもらいました」と笑みがこぼれた。

今後に向けて「今年はＧ１で結果を出したいし、優勝回数を増やして実績を重ねたい」とキッパリ。「もっと努力して見ていて楽しいレースを目指して頑張ります」とさらなる活躍を誓った。