¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³ÏË´ðà¤ªÃã¤¿¤Æ¥Ý¡¼¥ºá²þÎÉ¤Ë¤Ò¤È¶ìÏ«¡Ö£²¡¢£³ÆüÌ²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦ºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¸å¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¤ªÃã¤¿¤Æ¥Ý¡¼¥ºá¤Î¤Þ¤Ä¤ï¤ë²þÎÉÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏËÌ»³¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿·¥Ý¡¼¥º¤¬Áá¤¯¤âÂçÎ®¹Ô¡£½é²ó¤ËÎëÌÚ¤¬ÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤ä¥Ê¥¤¥ó¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¡ÖÏÂÉ÷¡×¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ³èÌö¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃ«¤«¤é¡ÖÌÀÆü¡¢¤ªÁ°¤¬¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¤ªÃã¤òÎ¾¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë°û¤à»ÅÁð¤Îà¤ªÃã°û¤ß¥Ý¡¼¥ºá¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÎ®¹Ô¤é¤º¤ËÂçÃ«¤«¤é¡Ö¤â¤¦£±²ó¹Í¤¨¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈàºÆÄó½Ðá¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÆü¤Ï»×¤ï¤Ì²ÝÂê¤Î¹¶Î¬¤Î¤¿¤á¡¢¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÌ»³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ªÃã¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡¦°ËÆ£±à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤ªÃã¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡×´ðËÜÊý¿Ë¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ö¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë»ÅÁð¡×¤Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤«¤²ó¤¹¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¿·¥Ý¡¼¥º¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢Åö½é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ªÃã¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡ÊÂçÃ«¤«¤é¡Ë¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡£¡Ø¡Ê°ÕÌ£¤Ï¡Ë¤¢¤ÈÉÕ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊËÌ»³¡Ë¤È¤Ê¤ó¤È¤«¹ç³ÊÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö·ë¶É¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³£²¡¢£³Æü¤ÏÌ²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»î¹ç¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¡¢ÈèÏ«´¶¤ÈÃ£À®´¶¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£