¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤¬à¿ä¤·µåÃÄá¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºâ³¦¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ»Ö¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö»¸»¸²ñ¡×Áí²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Â§ËÜ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç·Þ¤¨¤ë³«ËëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀËÍ¡¢£±£³Ç¯´Ö¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£º£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢£±ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬Âç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÆÍÇ¡¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÂ§ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡©¡¡°ì±þ¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤Èà¿ä¤·µåÃÄá¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡££²·å¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À±¦ÏÓ¡£¼«¤é¤Îà¿ä¤·µåÃÄá¤òÅÝ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£