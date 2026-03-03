愛情の大きさに気づいている？男性が本命だけに見せる「溺愛サイン」
男性は言葉より行動で愛を表現するところがあるので、日頃の何気ない言動の中に大きな愛情が隠されているもの。そこで今回は、そんな男性が本命だけに見せる「溺愛サイン」を紹介します。
小さな思いやりを随所に見せる
男性は本命の女性に対して、自然と優しさが溢れ出てしまうもの。どんなに忙しくても、「彼女のために」と時間を作り、力を尽くします。また、「大丈夫？」と気分や体調を気遣ったり、好きな食べ物を覚えていたり、思いがけないサプライズを用意したりなど、小さな思いやりを随所で見せてくれるでしょう。
「自分のすべてを知ってほしい」という姿勢
男性は本命の女性に隠し事をしないもの。むしろ「自分のすべてを知ってほしい」という思いから、積極的に自己開示してくるものです。その裏側には「認められたい」「褒められたい」などの純粋な気持ちしかなく、本命女性に対してしっかり心を開いていることを行動を通して示します。
将来像を一緒に描こうとする
男性が本命の女性だけに見せるサインとして最も確かなのは、女性と一緒になって将来像を描こうとする姿勢です。「来月は〇〇に行こう」「来年は一緒に△△をしよう」など、未来の計画に女性のことを自然と組み込もうとするでしょう。
今回紹介したサインに気付けたら、男性の気持ちをより確かに感じられるはずなので、より深い絆を結ぶきっかけとしてくださいね。
