¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Û¥Þ¥µËÌµÜ¡Ö´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¶âÎØºÝ¤ª¤·¤Þ¤¤¡× ¥Î¥¢T2KX¤¬¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¡¢²æ¼Øñññð¤Ëà»°¤¯¤À¤êÈ¾á
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥Î¥¢¤Î¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤¬¡¢¥·¥å¥ó¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼Î¨¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¡×¤È¶Ë°·³¡Ö²æ¼Øñññð¡Ê¤¬¤¸¤ã¤É¤¯¤í¡Ë¡×¤È¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°£³£×£Á£ÙÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ô£²£Ë£Ø¤«¤é¿ù±ºµ®¡¢¥Þ¥µËÌµÜ¡¢¥¿¥À¥¹¥±¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¤Î¥·¥å¥ó¡¢ÈÁ´õ¡¢¥¨¥ë¡¦¥·¥¨¥í¡¢²æ¼Øñññð¤Î£Â£É£Ç£Â£Ï£Ó£ÓÀ¶¿å¡¢Ì§±º¹¯ÂÀ¡¢²ÃÆ£ÎÉµ±¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é£¹Áª¼ê¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿º®Àï¤Ï¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ç³ÆÁª¼ê¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç²æ¼Øñññð¤¬¤Þ¤ºÇÔÂà¤·¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¤È£Ô£²£Ë£Ø¤ÎÂÐÀï¤ËÆÍÆþ¡£Âçº®Àï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¾ì³°ÍðÆ®¤¬Â³¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï¾ì³°¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ËÌµÜ¤À¤±¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¾¡Íø¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¤Î±ç¸î¤Î¤¿¤á¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌµÜ¤Ï¡Ö²¸¤ò¤¢¤À¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ·èÃå¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ö¤Á²õ¤·¤À¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿Á±°Õ¤ÎÂè»°¼Ô¤¬Èï³²¤ò¤³¤¦¤à¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È»ê¶Ë¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Î¥¢¤ÇË»¤·¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¶âÎØºÝ¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡£¤ªÁ°¤é¤Ï°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤í¡×¤È»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²£ÌÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿²æ¼Øñññð¤È¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¤ÏÍðÆ®¤òÂ³¹Ô¡£¤µ¤é¤ËÀåÀï¤âÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢²ÃÆ£¡¢À¶¿å¡¢¥·¥å¥ó¡¢¥·¥¨¥í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤«¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥³¥ó¥È¥é¡¦¥«¥Ù¥¸¥§¥é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢£´·î£²£¶Æü¤Î°¦ÃÎ¸©ÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î¶âÌÖÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£