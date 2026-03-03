どんどん腰周りの贅肉が落ちる。続けるほど【お腹ペタンコが叶う】簡単習慣
腹筋だけでなく体幹も鍛えることが腰周りの贅肉を落とすことにつながります。その理由は、体幹が強化されることで代謝が上がり、ダイエット効果も高まるから。そこで習慣に採り入れたいのが、続けるほど“お腹ペタンコが叶う”ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】です。
🌼みるみる腰周りがサイズダウン。１日５回でOK【下腹の凹ませに効く】簡単習慣
ハンドレッド
お腹周りの筋肉と体幹を丸ごと鍛えるピラティスの基本エクササイズで。動きは小さくシンプルですがお腹痩せ効果は絶大。ちょっと行うだけで体がポカポカするほど血行を促進してくれます。
（２）太ももを床に対して垂直に立てて両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）頭を上げると同時に腕を床と水平にし、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。腕をバウンドさせている最中に腰が反ってきたり、ひざが開いてきたりしてしまいがちなので、注意して実践しましょう。また、慣れないうちは目標回数を行うことよりも「骨盤を安定させ、正しい姿勢を行うこと」が大切です。最初はハードに感じるかもしれませんが、その分効果も大きいので、ぜひ習慣化してペタンコお腹に近づいていきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞