甘い言葉に騙されない！「君はキープ」が本音。注意すべき男性の言動
男性の優しい言葉や行動に心が踊る瞬間、誰にでもありますよね。
でも、その甘い態度が本当の愛情なのか、それともただのキープ行動なのか、見極めることって意外と難しいものです。
そこで今回は、「君はキープ」が本音であろう注意すべき男性の言動を紹介します。
男性の自宅でのデートが続く理由
「今度うちに来ない？」という男性からの誘いは、「私が本命だからこそ！」と特別感を覚えてしまうもの。
その男性とカフェや映画館、公園など衆人環境でのデートはありますか？
もし家デートばかりが続いているなら、「人目につくところで一緒にいたくない」というのが本音かもしれません。
本気で大切に思ってくれる男性なら、あなたと堂々と外を歩きたいはず。
２人の時間を誰にも邪魔されたくないという理由だけでは、説明がつかないこともあります。
「会いたい」の連発が意味すること
男性がLINEや電話で何度も「会いたい」と言ってくる。
確かに女性としては嬉しく感じてしまうところですが、これもキープ行動の典型かもしれません。
言うのは簡単ですが、大切なのは、その後の行動。
「会いたい」と言いながらも、実際に会う約束はぎりぎりまで決めない、都合のいい時だけ連絡してくるなどの状況なら、単にあなたの気持ちを繋ぎとめておこうとしているだけの可能性が高いです。
恋は時に冷静な目を曇らせますが、自分の価値を下げてまで追いかける恋は幸せになれませんので、ぜひ注意してくださいね。
