¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í»Ö¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö»¸»¸²ñ¡×Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»¸»¸²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿£±£¹£¹£³Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£³£³¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»¸»¸²ñ¤Î¡Ø»¸¡¹¡Ù¡£Ä¹Åè¤µ¤óÅª¤Ë¸À¤¦¤ÈÂÀÍÛ¤¬¥Ð¥¡¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æµ±¤«¤·¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡¢¤½¤ì¤¬»¸»¸²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¡Ê±«¡Ë¤Î¿Í´Ö¤À¤È¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØÀ²¤ì»þ¡¹ÆÞ¤ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÈæ¤·¤Ê¤¬¤éà¼«µÔ¥Í¥¿á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤¬È´¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢Á°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´°÷¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£