付き合う気がないってこと？ 男性が「煮え切らない態度」をする理由
時にはデートはしているのがに、なかなか正式に付き合うまでには至らない状況ってあるはず。
なぜ男性はそんな曖昧な状態を引きずろうとするのでしょうか？
そこで今回は、男性がそんな「煮え切らない態度」をする理由について紹介します。
まだまだ気楽な関係でいたいから
「この気楽な関係が心地良い」と感じている男性は、女性からすると煮え切らない態度を続けるもの。
恋人関係になろうとすることで、逆に女性との関係性が崩れたり、ぎこちなくなったりするのが怖いのでしょう。
タイミングを測って「好きって言ってほしいな」などとおねだりする感じで逆告白する方が関係を前進させやすいかも知れません。
本気だから慎重になっているだけ
男性が煮え切らない態度をしているのは、もしかしたら本気で女性のことを好きだからというケースもあります。
本気だからこそ次の段階に進む勇気が出てこない状態、「フラれてしまったらどうしよう？」と慎重になっている状態ということ。
この場合、女性の方からハッキリと「あなたが好き」というアピールするのが最善策です。
要は男性に「告白したら確実にOKしてもらえる」と思ってもらえるように仕向けていきましょう。
男性が煮え切らない態度を続けているのは、単純に女性との関係性が崩れるのを恐れているだけなので、ぜひ今回紹介した内容を参考に、女性の方からも働きかけをしていきましょうね。
