防災リュックは隠さない。インテリアになじむ収納アイデア #知り続ける
東日本大震災から15年。防災リュックを用意している人は増えましたが、その置き場所について考えたことはありますか？押し入れの奥やクローゼットの天袋では、いざという時にすぐ取り出せないことも考えられます。防災リュックは“隠すもの”ではなく、“暮らしの中に置いておくもの”という視点で見直してみませんか。
“見せる収納”の一部にする
最近はシンプルなデザインの防災リュックも増えています。ロゴが目立たないものや、落ち着いたカラーを選べば、リビングの一角に置いても違和感はありません。あえて収納棚の下段に置く、ベンチ収納の中に入れるなど、“取り出しやすさ”と“見た目”を両立する工夫が可能です。
分散収納でインテリアとなじませる
すべてを１つの大きなリュックにまとめるのではなく、玄関、寝室、リビングなどに分散して置く方法もあります。例えばスリッパや懐中電灯は玄関近くに、保温アイテムは寝室に。場所ごとに必要なものを小分けにしておくことで、インテリアとのなじみも良くなり、心理的な負担も軽くなります。
“生活動線”に置くという選択
設置する上で大切なのは、普段の生活動線上に置くこと。非常時は思考力が落ちると言われています。目に入る位置にあるだけで、行動は変わります。防災リュックは、しまい込むよりも“暮らしに溶け込ませる”。その発想が、日常と非常時を自然につなげてくれます。
防災は特別なことではなく、日々の延長線上にあります。インテリアになじむ収納を考えることは、安心を見える形にすること。見せても違和感のない備えを、今一度整えてみませんか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災および一般的な美容知識をもとに編集部が再構成しています
