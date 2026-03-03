純烈のリーダー・酒井一圭のプロデュースで弟分グループとして４月８日にメジャーデビューする４人組グループ「モナキ」が、同２９日に東京・多摩市のスーパー銭湯「竹取の湯」で初のワンマンライブを行うことを発表した。

正式リリース前にもかかわらずデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＴｉｋＴｏｋなどのＳＮＳでバズり中。初ワンマンライブの会場は兄貴分・純烈の“主戦場”でもあるスーパー銭湯だが、酒井は「みんなゆっくり浸かりや〜。しらんけど☆」と語る。

リリースイベントの経験はあるものの、ワンマンライブは初めて。じんは「今までの物語を抱きしめながら、明日に顔を向けて皆さんと音楽を楽しめたらと思っています。たくさんの汗と涙を流すはずなので色んな意味でさっぱりして帰ってもらえたら！」。サカイＪｒ．は「湯気よりアツく、湯上がりより爽快なライブをお届けします！ここから始まるモナキの物語、ぜひ一緒に目撃してください。明日が少しでも健康で楽しくになる『ビタミン』のような存在になれるように頑張ります！」と意欲をみせれば、ケンケンは「スーパー銭湯でライブという純烈兄さんが築き上げてきたステージで、初のワンマンライブをできることを大変うれしく思います！銭湯に負けず、モナキも会場にきていただいた皆さまを温めたいと思います」とホットな時間にすることを誓った。

チケットの申し込みは、３月６日午前１０時から特設の予約フォームでスタート。純烈は同所ではライブを行っておらず、モナキが“初陣”を飾る。おヨネは「純烈お兄さんの代名詞とも言える「スーパー銭湯」で初ワンマンライブが出来ることになり、とてもうれしいです！畳が抜けちゃうくらいエネルギー全開で当日を迎えさせて頂きたいです！」と意気込んだ。