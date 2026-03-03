【ひらがなクイズ】語彙力が試される！ 空欄に共通する2文字は？ お弁当の定番がヒント
理科の授業で習うような言葉から、日本の伝統的な保存食まで……。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
答えがひらめいた瞬間の、脳がパッと明るくなる感覚を楽しみましょう。
と□□い
□□ぼし
きゅ□□いし
□□たてち
ヒント：お弁当の真ん中にあると嬉しい、酸っぱくて赤いものは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うめ」を入れると、次のようになります。
とうめい（透明）
うめぼし（梅干し）
きゅうめいし（救命士）
うめたてち（埋立地）
光を透かす「透明（とうめい）」や、食卓の友「梅干し（うめぼし）」の中に、命を救うプロである「救命士（きゅうめいし）」や、都市開発の象徴である「埋立地（うめたてち）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
