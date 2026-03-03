◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が“代打の切り札”のテストに応えた。７回２死二、三塁で登場し、湯浅から中前への２点打。追い込まれたが、しぶとく二遊間を抜いた。「お茶たてポーズ」も披露し「これをたくさんできるように」と笑顔。ここまでの対外試合でも２本塁打を放つなど好調で「状態は悪くはない。もっともっと上げられる」と意気込んだ。

メジャー組の合流前は５番に座ったが、ＷＢＣ本番は代打での出番が有力だ。阪神でも、過去の侍ジャパンでも勝負強さは証明済み。井端監督も「きょうは途中からだったので。必ずランナーを置いた場面、得点圏の代打で使いたいと思っていた」と本番を見据え「彼も何となく（代打の）イメージがわいたのかなと思っています」と収穫を口にした。

「基本的に初対戦の投手ばかり。積極的にどんどん振りにいく。いい場面で回ってくる可能性もあるので、１球の集中力を。常にベンチの中からタイミングも合わせたりして頑張りたい」と森下。小園とともに野手最年少だが、試合の空気を変える力はチーム屈指だ。