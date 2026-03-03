【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）を牽引する帰化選手が、見事な身体能力とボールへの執念でアリーナを沸かせた。バックボードの裏へ飛んだボールを空中で残した“神リバウンド”に、ファンから驚愕の声が殺到している。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表を78−72で撃破。FIBA公式戦での日韓戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりという歴史的快挙を成し遂げた。

この勝利の中心にいたのが、センターのジョシュ・ホーキンソンだ。コンディション不良で欠場した3日前の中国戦（80−87で敗北）から復帰を果たすと、チーム2番目の長さを誇る35分7秒のプレータイムを記録。いずれもチーム最多の24得点・8リバウンドと大暴れし、攻守において泥臭く身体を張り続けた。

そんな日本の大黒柱が“規格外のリバウンド”を見せたのは、第2クォーター残り9分45秒の場面だ。ポストアップしたホーキンソンは、左サイドに開いたPG安藤誓哉へパスを展開。安藤が放った3ポイントシュートは惜しくもリングに嫌われ、ボールは大きく弾んでバックボードの裏側へと飛んでいってしまう。

そのままアウトオブバウンズになるかと思われたが、安藤がシュートした時点ではまだフリースローライン付近にいたホーキンソンが、猛ダッシュからエンドライン際で大ジャンプ。なんとバックボードの裏側でボールを空中でキャッチすると、そのままノールックのバックオーバーハンドパスで、外で待っていたSG富永啓生へと見事に繋いでみせたのだ。

「スーパーリバウンドだ」の声も

続く富永のドリブルからのパスは相手に当たって惜しくもアウトオブバウンズとなったが、ボールに対する執念と驚異的な身体能力が融合したスーパープレーに、沖縄サントリーアリーナは大きくどよめいた。この一部始終には、ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）も思わず「素晴らしい！」と感嘆の声を上げた。

また、SNS上のファンたちも反応。「なんだ今のリバウンドは！？やっぱりホーキンソン魅せてくれるわ」「ホーキンソンのリバウンド凄すぎた」「スーパーリバウンドだ」「なにそのリバウンドすげー」「よく残したな」「えぐすぎる」「かっよすぎる」「うっま」と大興奮のコメントが相次いだ。

さらに「ホーキンソン選手いるとただでさえ安心感あるのにあんなリバウンドも」「なんて心強いの！今のリバウンドは何度も流したいハイライト」「ホーキンソン神すぎる」など、圧倒的な存在感に対する賛辞も寄せられた。

アメリカ出身のホーキンソンは2017年に来日し、2023年に日本国籍を取得（帰化）。「鷹大（たかひろ）」という日本名を背負って、同年のワールドカップや翌年のパリ五輪でもアカツキジャパンの大黒柱として活躍してきた。日本のインサイドに君臨する頼もしき帰化選手は、記録にも記憶にも残るスーパープレーでファンを魅了し続けている。

