珈琲館で味わう苺のご褒美時間♡春限定ホットケーキ登場

年間160万食（*1）を販売する珈琲館の看板商品「トラディショナル・ホットケーキ」から、春限定の苺メニューが登場♡2026年3月5日（木）より「苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～」が発売されます。さらに3月19日（木）からは季節限定珈琲「コスタリカジャガーハニー」も仲間入り。春気分を味わえる贅沢なラインアップです。（*1集計期間：2024年4月～2025年3月）

苺づくしの春ホットケーキ

苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～

価格：単品1枚1,030円～1,290円／2枚1,330円～1,590円（税込）

専用の銅板で一枚ずつ丁寧に焼き上げた「トラディショナル・ホットケーキ」に、とろける苺ミルククリームをたっぷり。

つぶした苺の“つぶつぶ”食感と練乳のコクが重なり、生地のやさしい甘さと爽やかな酸味が春らしいハーモニーを奏でます。

フレッシュ苺のトッピングも華やかで、見た目にもときめく一皿です。

販売期間：2026年3月5日（木）～4月中旬（なくなり次第終了）

オードリーのスプリングBOX登場♡苺スイーツと限定グッズの特別セット

限定珈琲ジャガーハニー

コスタリカ ジャガーハニー

価格：一杯750円～1,010円／珈琲豆200g 2,350円（税込）

自社焙煎所でCUクルー（*2）が丁寧に焼き上げた特別な一杯。

イエローハニー製法により、ハチミツのような甘みとラズベリーを思わせる香り、まろやかな口当たりが楽しめます。

1ポンド（約450g）あたり最低1セントがジャガー保護団体へ寄付されるサステナブルな取り組みも魅力です。

販売期間：2026年3月19日（木）～5月中旬（なくなり次第終了）

使用豆：カツアイ、カツーラ、オバタ他（ハニープロセス）

*2 珈琲館で働く様々なバックグラウンドをお持ちの方々を、共に働く仲間としてCUクルーと呼んでいます。

おすすめペアリング珈琲

苺のホットケーキと合わせたいのは、定番の「完熟珈琲」または「コスタリカジャガーハニー」。

透明感のある味わいとプラムのような甘さを持つ完熟珈琲は、苺の酸味と美しく調和。ジャガーハニーはミルククリームのコクを引き立て、全体をやさしくまとめてくれます。

春のご褒美カフェ時間♡

銅板で焼き上げる懐かしい味わいのホットケーキに、甘酸っぱい苺と自社焙煎の香り高い珈琲。珈琲館ならではの丁寧な一皿と一杯が、春のひとときを特別な時間へと導いてくれます。期間限定の味わいを、ぜひお近くの珈琲館・珈琲館蔵で堪能してみてください♡