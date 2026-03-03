『未来のムスコ』（TBS系）は「ラブストーリー」と銘打っているが、その「ラブ」にはいろんな意味が込められているように思う。恋愛はもちろん、友愛や家族愛、名前のつけられない愛まで様々だ。特に3月3日放送の第7話は親から子、子から親への愛が鮮明に描かれ、子を持つ親なら涙なしには見られない回となっていた。

将生（塩野瑛久）と別れて以来、10年ぶりに彼氏ができた未来（志田未来）。誠実でまっすぐな真（兵頭功海）との交際は順調に進み、早くも半年が経過した。未来は颯太（天野優）を強力な助っ人たちに託し、映画の長期地方ロケへ。将生ら劇団員の仲間をはじめ、保育士の優太（小瀧望）、友人の沙織（西野七瀬）が、交代制で颯太の面倒を見る。

いつかは2036年の未来に帰ってしまう颯太。未来は沙織に「颯太がいない生活に慣れるための予行演習だと思って頑張る」と言っていたが、撮影以外は何をしていても、何を見ても思い出すのは颯太のことばかりだ。以前は仕事終わりにモッパン動画を観ながらカップ麺とレモンサワーを堪能する時間が何よりの至福だったのに、今はなんだか心から楽しめない。むしろ離れたことによって、颯太の存在の大きさを実感する。

極め付けは、電話越しに「ママに会いたい」と泣く颯太の声だ。タイムスリップしてきたばかりの頃にも颯太が同じように泣いたことがあったけれど、「会いたい」は2036年の未来に対してであり、現在の未来に向けられたものではなかった。だが今、颯太が会いたいのは紛れもなく現在の未来。もちろん、2036年の未来も現在の未来も、時間軸が違うだけで同一人物なのはあるが、それだけじゃない。未来はただでさえ劇団の稽古とバイトで精一杯な中、突然始まった育児に戸惑いながらも、必死で颯太を守ってきた。その思いはちゃんと颯太に伝わっていたのだ。今や颯太にとって未来は、代わりのいない立派なもう一人のママなのである。

それは未来にとっても同じ。颯太が未来に会いたいと思う以上に、未来は颯太に会いたいと思っていた。最初は不満に思っていたことも、今は幸せに感じられる。一人の時間がなくて、日がな子どもの賑やかな声で満たされた部屋。狭いベッドで一緒に寝て、朝目覚めるとすぐ隣に子どもの顔がある生活。「颯太は未来人で、いつかいなくなる」と分かっているからこそ、その尊さが余計に胸に迫るのかもしれない。

ロケから帰ってきた直後、圭（萩原護）からスマートウォッチ“ルナ”の復旧に必要なパーツを紛失したと告げられた未来。将生ら劇団員の仲間と探しに行き、パーツは無事に見つかった。もし見つからなければ、颯太は元いた世界に戻れず、ずっと未来のそばにいたかもしれない。パーツをはじめに見つけたのは未来であり、隠すこともできた。だけど、未来が思うように、颯太のことを大切に思っている2036年の自分が頭をよぎり、そうすることができなかったのだろう。重要なのは、未来がその複雑な思いを打ち明けたのが、真ではなく将生だったことだ。

未来がロケに行っている間、偶然にも3人の“まーくん”候補が大集合。颯太を囲み、たこ焼きパーティを楽しむ光景は実に微笑ましかった。根が子どもっぽいがゆえに同じ目線で颯太と向き合える将生に、抜群の安心感と包容力をもって颯太を見守る優太、そして不器用ながらも一生懸命に颯太を楽しませようとする真。「子どものパパになってほしい理想の夫像ランキング」なんてものがあったら、彼らで1～3位が埋まりそうだ。

真が実家からの呼び出しを受けて帰った後、未来に彼氏ができたことでプチ失恋気味の将生と優太が缶ビールを片手に語り合う。中学生の頃、未来に恋心を寄せながらも思いを告げられないまま転校した優太と、未来に浮気を疑われて弁明もできずに別れた将生。過去のダサい自分を打ち明け合ったことで2人の間には奇妙な友情が芽生えたようだ。一方で、優太は今でも明確に未来に恋心を抱いているが、将生は過去の恋愛の一つとして捉えていた。しかし、恋人の萌（大友花恋）に指摘され、未来が自分にとっていかに大切な存在であるかを気づかされる。

未来は未来で、どうしてか将生には人には言いづらいことも話せてしまうのだろう。「離れたくない。颯太とずっと一緒にいたい」と目の前で泣く未来を抱きしめる勇気もなく、その背中をぽんぽんと叩く将生。その様子を影から見ていた真は、未来に母親が倒れたことを言えずにいる。ここにきて、将生がまーくんである可能性が濃厚になってきた。放送のたびに大きく変動する「まーくん予想ランキング（仮）」。3人の誰もフラれるところを見たくないので、もう2036年では未来を含め4人で颯太を育てている設定にして！と思うのは、きっと筆者だけではないだろう。（文＝苫とり子）