■強化試合 阪神4ー5侍ジャパン（3日 京セラドーム大阪）

阪神は侍ジャパンに競り負けた。侍ジャパン投手陣に7回まで2安打無得点も8回の攻撃でサポートメンバー中日・仲地からドラフト3位ルーキー・岡城、小幡の適時打で4点を返し意地を見せた。

先発・伊藤将は前回の2月21日・中日戦は2回を投げ1安打1四球1奪三振の無失点。昨季14試合に登板、4勝3敗、防御率3.07。

伊藤将は1回、大谷と近藤をともに一ゴロに打ち取るも鈴木誠也にカウント2ー1から141キロ直球を捉えられ、左翼席上段にソロ本塁打を放り込まれ先制される。

スタメンは1番センター・近本、2番セカンド・中野、3番レフト・中川、4番ファースト・大山、5番DH・前川、6番ショート・ディベイニー、7番サード・高寺、8番ライト・小野寺、9番キャッチャー・伏見で臨んだ。

侍ジャパンの先発・高橋宏に1回、近本は空振り三振、中野は二ゴロ、中川は空振り三振に終わる。

伊藤将は2回、岡本を空振り三振、吉田を一ゴロ、牧を投ゴロと3人で抑え降板。2回の攻撃で大山は遊ゴロ、前川は見逃し三振、ディベイニーは死球も高寺が一ゴロでつながらず。

2番手・新外国人203センチの長身右腕・ラグズデールは3回、先頭・源田に四球、中村悠の犠打で1死二塁、大谷を二ゴロも近藤に中前にタイムリーを運ばれ、0ー2となる。続く鈴木誠也の三ゴロを高寺が好捕しピンチ拡大を防ぐ。

3回の攻撃は侍ジャパン2番手・金丸に1死から伏見が死球、近本に右安打で1死一・二塁とするが中野は遊ゴロ併殺打に倒れた。

ラグズデールは4回、村上を左飛、岡本を二邪飛、吉田を遊ゴロとMLB組を3人で退ける。4回の攻撃は金丸に中川は三ゴロ、大山は三邪飛、前川は空振り三振とクリーンナップから快音が出ず。

5回、3番手の新外国人左腕・ルーカスは牧を空振り三振、源田を左飛、中村悠を右飛と三者凡退に封じる。5回の攻撃も金丸にディベイニーは中飛、高寺は一ゴロ、小野寺は遊直と出塁できず。

6回、4番手・石黒は大谷の代打・佐藤輝を空振り三振、近藤に中安打に近本が後逸、石黒の暴投で1死三塁から鈴木誠也の三ゴロ間で、0ー3となった。6回の攻撃は侍ジャパン3番手・藤平に2死から中野が中安打も中川は空振り三振に倒れる。

7回、5番手・湯浅は先頭・岡本に四球、吉田に左安打から牧の右飛、源田を捕ゴロで2死二・三塁とすると同僚の代打・森下に中前に2点タイムリーを弾き返され、0ー5とリードを広げられた。7回の攻撃は侍ジャパン4番手・大勢に大山は投ゴロ、代打・濱田は空振り三振、ディベイニーは右飛と出塁できない。

8回、6番手・桐敷は周東、鈴木誠也、牧原大を凡打に打ち取る。

8回の攻撃はサポートメンバーの中日・仲地に1死から小野寺が左翼線へ二塁打、仲地の暴投に嶋村が四球で一・三塁とするとルーキー岡城が左前にタイムリーを飛ばし、1ー5に。元山が中安打で1死満塁とすると中川は一直も小幡が走者一掃の適時塁打を右中間に弾き返し、4ー5とした。2死二塁で濱田は二ゴロに倒れた。

9回、7番手・木下が岡本を三ゴロ、小園に四球、サポートメンバー中山を見逃し三振、若月に右安打も森下を遊ゴロに打ち取った。9回はサポートメンバー・根尾から得点を奪えず。