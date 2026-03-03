気象台は、午後9時30分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。

北部では、4日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■日光市日光

□大雪警報【発表】

積雪 4日朝にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報

5日にかけて注意



■日光市藤原

□大雪警報【発表】

積雪 4日朝にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 30cm





