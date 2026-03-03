TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時30分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表 3日21:30時点

北部では、4日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■日光市日光
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■日光市藤原
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■日光市足尾
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■日光市栗山
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■那須塩原市
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意

■那須町
□大雪警報【発表】
　積雪　4日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　5日にかけて注意