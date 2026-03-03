【大雪警報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表 3日21:30時点
気象台は、午後9時30分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。
北部では、4日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日光市日光
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■日光市藤原
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
5日にかけて注意
■日光市足尾
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■日光市栗山
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■那須塩原市
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意
■那須町
□大雪警報【発表】
積雪 4日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
5日にかけて注意