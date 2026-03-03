タレント榊原郁恵（66）が、3日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、夫の故・渡辺徹さんと料理にまつわるエピソードを語った。

料理研究家でタレントの和田明日香が、ゲストに手料理を振る舞いながらトークする番組。22年に死去した渡辺さんの料理について、榊原に尋ねた。

榊原は「渡辺の場合は、頭の中でレシピが出来上がるじゃない？というか、自分が食べたいなって思うものを、頭の中でレシピを作る。だから、本を見てとかじゃなくて、おいしいものを結構作ってくれましたね」と説明した。

味付けは豪快だったといい、「男の人の料理なので、味が濃いというか」とも明かした。渡辺さんはなかなか凝り性だった様子。「材料も全部、自分が買ってきて。赤ワインだ、お肉も赤身がどうだこうだとか言いながら」。食べるだけではなく、作る楽しみも味わっていたという。

珍しい食材にも挑戦していた。それは「パッケリっていう珍しいパスタ」。中央に大きく穴の空いたショートパスタで、「たっぷり作って、そこにパッケリを入れて。具がたっぷり入るくらい、ボリューミーな感じ」と説明した。さすがの和田も、「パッケリを使いこなせるの、なかなかですね。やったことないかも」と驚いていた。

その料理は、長男のタレント渡辺裕太にも受け継がれているという。榊原は「渡辺もそうだし、裕太も得意料理で作ってくれて」と話していた。